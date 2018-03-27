У центрі Одеси вперше понад 600 осіб взяли участь у ході з нагоди Дня незалежності Греції (фото)

Такий масштабний захід, присвячений Дню незалежності Греції, відбувся в місті вперше.

У центрі Одеси сьогодні понад 600 осіб взяли участь у ході, яка відбулася в рамках святкування Дня незалежності Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, такий масштабний захід відбувся в місті вперше.

Хода стартувала від Свято-Троїцького собору, далі - попрямувала вулицями Катерининською, Грецькою. Завершився парад на Грецькій площі.

Учасники акції, переважно діти і молодь, несли прапори України і Греції, і були одягнені в однакові білі блузи з емблемою у вигляді серця, дві частини якого - в кольорах державних прапорів двох країн, на шиях - пов'язані хустки аналогічного забарвлення.

У колоні йшов оркестр, що виконував різні композиції, а також - танцювальний ансамбль. Частина людей була в національних грецьких костюмах.

На площі відбувся урочистий мітинг, на якому був присутній мер міста Геннадій Труханов, співробітники дипломатичних представництв, керівництво благодійної організації «Фонд Бумбураса», з ініціативи якої відповідні заходи організовано в Одесі.

Присутні поклали квіти до підніжжя розташованого тут пам'ятника борцям за незалежність Греції від Османської імперії «Клятва засновників «Філікі Етерія» (скульптурна композиція, присвячена трьом ініціаторам створення таємної організації «Філікі Етерія», яка підняла Грецію в 1821 році на боротьбу за незалежність).

Як уточнила УНІАН співробітниця вищеназваної організації Анна Калашник, у ході та інших заходах беруть участь школярі з Одеси, Харкова, Запоріжжя, Києва, Львова, Мелітополя, які вивчають грецьку мову і культуру, а також гості, які спеціально прибули до України з Греції.

Дійство приурочене до Дня незалежності Греції і 25-річчя побратимства грецького міста Пірея та Одеси.

У місті також проходять й інші святкові заходи, присвячені зазначеним подіям. Зокрема, в Одеській філії Грецького фонду культури - виставка першого грецького поета-сюрреаліста, письменника і фотографа Андреаса Ембірікоса «Без правил, без кордонів. Андреас Ембірікос (1901-1975)», у музичній школі ім. Петра Столярського - виступ грецького ансамблю Art Various, у філармонії - концерт відомого грецького музиканта Йоргоса Далараса та ін.

Довідка УНІАН. День незалежності Греції відзначається 25 березня. Цього дня 1821 року почалося повстання, результатом якого стало звільнення країни від ярма Османської імперії, що тривало чотири століття.