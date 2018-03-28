Асфальт - просто в калюжі: весняний ремонт доріг на Донбасі показали на відео

На дорозі біля Семенівки на Донбасі ремонтники кладуть асфальт просто в калюжі.

В мережі опублікували відео, "весняного" ремонту доріг на Донбасі. На дорозі біля Семенівки на Донбасі ремонтники кладуть асфальт просто в калюжі.

Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Ремонтні роботи ведуться на ділянці дороги, яка вся вкрита вибоїнами та ямами. В ямах утворилися калюжі, однак ремонтники кладуть асфальт прямо в воду. Як довго протримається такий ремонт, питання риторичне.

Як повідомляв УНІАН, у Києві одна з вулиць перетворилася на озеро.