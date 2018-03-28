Асфальт - просто в калюжі: весняний ремонт доріг на Донбасі показали на відео
11:50, 28 березня 2018Суспільство
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На дорозі біля Семенівки на Донбасі ремонтники кладуть асфальт просто в калюжі.
Ремонтники кладуть асфальт прямо в воду / скріншот
В мережі опублікували відео, "весняного" ремонту доріг на Донбасі. На дорозі біля Семенівки на Донбасі ремонтники кладуть асфальт просто в калюжі.
Відповідне відео опубліковане на YouTube.
Ремонтні роботи ведуться на ділянці дороги, яка вся вкрита вибоїнами та ямами. В ямах утворилися калюжі, однак ремонтники кладуть асфальт прямо в воду. Як довго протримається такий ремонт, питання риторичне.
На дорозі біля Семенівки асфальт кладуть прямо в калюжі
Як повідомляв УНІАН, у Києві одна з вулиць перетворилася на озеро.
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