У Києві одна з вулиць перетворилася на озеро - тепер нею лише вплав (фоторепортаж, відео)
16:31, 15 лютого 2018Інциденти
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Вода на вулиці Лятошинського в столиці зірвала асфальт й залила проїжджу частину.
Сьогодні, 15 лютого, в Києві на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі стався потоп.
Через аварію інженерних мереж вода зірвала асфальт й залила всю проїжджу частину, повідомляє "Фраза".
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Як повідомляють місцеві жителі у Facebook, за лічені хвилини вулиця масиву "Теремки-2" перетворилася на озеро.
"Зірвало асфальт водою біля "Космо" на Лятошинського. За годину району — озеро", — написала одна з користувачів соцмережі.
Обговорювали цю подію і в інтернет-спільноті "Типове Голосієво — Київ".
"Лятошинського. Сьогодні тільки вплав", — пишуть користувачі.
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