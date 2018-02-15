У Києві одна з вулиць перетворилася на озеро - тепер нею лише вплав (фоторепортаж, відео)

Вода на вулиці Лятошинського в столиці зірвала асфальт й залила проїжджу частину.

Сьогодні, 15 лютого, в Києві на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі стався потоп.

Через аварію інженерних мереж вода зірвала асфальт й залила всю проїжджу частину, повідомляє "Фраза".

Читайте такожВ Одесі вирує лютнева злива - підтопило низку вулиць

Як повідомляють місцеві жителі у Facebook, за лічені хвилини вулиця масиву "Теремки-2" перетворилася на озеро.

"Зірвало асфальт водою біля "Космо" на Лятошинського. За годину району — озеро", — написала одна з користувачів соцмережі.

Обговорювали цю подію і в інтернет-спільноті "Типове Голосієво — Київ".

"Лятошинського. Сьогодні тільки вплав", — пишуть користувачі.