У водоканалі пояснили, чому жителів Києва на добу залишать без води

При обстеженні працівники водоканалу виявили устаткування, що перебуває в аварійному стані.

«Київводоканал» частково обмежить водопостачання у чотирьох районах столиці з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня у зв'язку з відключенням від загальної схеми насосної водопровідної станції «Крутогорна».

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Про це під час брифінгу 29 березня заявив перший заступник директора, головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства "Київводоканалу" Володимир Костюк, передає прес-служба компанії.

"Це дозволить збільшити міжремонтні терміни і зменшити витрати на профілактичне обслуговування, знизити знос насосного обладнання та підвищити надійність і ефективність його роботи, а також зменшити втрати води в мережі", – зазначив Костюк.

Необхідність заміни обладнання виявили при обстеженні: чотири одиниці запірної арматури знаходяться в аварійному стані.

Повний список адрес, де відбудеться відключення, дивіться за посиланням.