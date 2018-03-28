У Києві відбудеться наймасштабніше відключення води за всю історію міста (адреси)

Воду відключать з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня. В цей час проходитиме ремонт водопровідної станції «Крутогорна».

З 10:00 30 березня до 7:00 31 березня в Києві буде наймасштабніше відключення води за всю історію міста.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Відбудеться це через відключення насосної водопровідної станції "Крутогорна" під час ремонтних робіт. Тому в цей період можливі тимчасові відключення води у більшій частині міста.

Адреси:

у Голосіївському районі - район Голосіїв (в межах Амурської площі, центральних частин вулиць Васильківська і Ломоносова та Голосіївського проспекту, суміжні вулиці), проспект Науки (в межах Стратегічного шосе та суміжні вулиці);

Святошинському районі - «Микільська Борщагівка» (в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім’ї Сосніних та суміжних вулиць);

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Солом’янському районі - житловий масив «Першотравневий» в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської та суміжних вулиць; житловий масив «Солом’янка» в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського; житловий масив «Чоколівка» (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту «Київ»); група житлових масивів «Відрадний» (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова та Пост-Волинська).

«Київводоканал» попереджає і про обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови у вказаний період часу: у Голосіївському районі - житлові масиви «Теремки-1», «Теремки-2» – повністю, багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць, район Голосіїв від Голосіївської площі до ж/м «Теремки»;

Святошинському районі - житлові масиви «Микільська Борщагівка» та «Південна Борщагівка» – повністю, житловий масив «Академмістечко» в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць, район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги;

Солом’янському районі - район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць;

Шевченківському районі - житловий масив «Нивки» – повністю.

Як повідомляв УНІАН, водопостачання в Попасній відновлено в повному обсязі. 26 березня 3312 абонентів цього міста залишалися без води через пошкодження опори лінії електропередачі.