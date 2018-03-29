Українській поліції здався уродженець Якутії, який "служив" у лавах бойовиків, а потім 4 роки переховувався
У Бахмутському районі Донецької області поліцейським здався громадянин Російської Федерації, уродженець Республіки Саха (Якутія), який "ніс службу" в лавах бойовиків. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.
До поліції у місті Часів Ярі звернувся 24-річний чоловік та повідомив, що в 2014 році брав участь у діяльності незаконних збройних формуваннях на території Бахмутського району.
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"Виявилося, що він є громадянином РФ, в Україну приїхав у 2006 році. В червні 2014 року вступив у лави бойовиків. Зі зброєю в руках найманець ніс службу на блокпості біля села Григорівка, а також патрулював місто Часів Яр", - йдеться в повідомленні.
Після визволення Бахмутського району українськими військами чоловік втік і 4 роки переховувався в РФ, у Криму та різних областях України. Днями він повернувся у Часів Яр. "Дізнавшись, що існує програма "Повернися додому", яка дає шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, колишній бойовик добровільно прийшов до поліції", - йдеться у повідомленні. При собі чоловік мав фальшивий паспорт громадянина України.
За фактом участі у незаконному збройному формуванні відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території України.
Як повідомляв УНІАН, у минулому році у Донецькій області затримали чоловіка, який воював і в лавах ЗСУ, і в лавах "ДНР".