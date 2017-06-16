У Донецькій області затримали чоловіка, який воював і в лавах ЗСУ, і в лавах "ДНР"

У Покровську співробітники поліції Донецької області затримали чоловіка, який заявив, що воював і на боці ЗСУ, і на боці бойовиків. Про це повідомив начальник управляння поліції Донеччини Вячеслав Аброськін у Facebook.

Під час затримання 48-річний чоловік мав при собі так зване "тимчасове посвідчення військовослужбовця ДНР", згідно з яким він із жовтня 2016 року є гранатометником "армії ДНР". З його слів, за два роки він двічі вступав до лав ЗСУ, і двічі - до лав "ДНР".

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З розповіді затриманого, з серпня 2015 року по серпень 2016 року він проходив службу в одній з бригад ЗСУ і під час обстрілу бойовиків навіть отримав поранення. Потім він виїжджав на окуповану територію, де після лікування "працевлаштувався" на посаду гранатометника в рядах бойовиків. За "службу" у окупантів, з якими він сам нещодавно ще воював, отримував 15 тисяч російських рублів.

В лютому 2017 року він повернувся до рідного міста Мирнограду і пішов до військкомату. Там його направляють назад до "рідної" бригади, в якій ще два місяці він воював проти бойовиків. А вже в квітні 2017 року він демобілізувався і поїхав назад до Донецька. У Покровськ він приїхав, аби зустрітися з коханою.

Аброськін зазначив, що поліція перевірить ці свідчення, а також чи був затриманий причетний до вбивств. Наразі чоловік перебуває в СІЗО.