Стала відома назва нового фільму з циклу Зоряні війни

Досі картина була відома під умовним найменуванням Зоряні війни. Епізод VII, передає ТАСС.

Права на зйомки кіносаги належать студії Walt Disney, яка повідомила пресі її назву. Зйомки картини недавно були завершені, вони відбувалисяв павільйонах британської студії Пайнвуд. Монтаж матеріалу і створення спецефектів займе ще близько року. Фільм вийде на світові екрани 18 грудня 2015 року.

Дія фільму відбуватиметься через 30 років після подій, що розгорталися в фільмі Повернення джедая. Епізод VI. Таким чином, йдетьсяпро VII епізод Зоряних воєн.

У зйомках брали участь знамениті виконавці головних ролей в попередніх частинах кіносаги - Харрісон Форд (Хан Соло), Марк Хеміл (Люк Скайуокер) і Керрі Фішер (принцеса Лея Органа).

У фільмі з'являться ще троє головних героїв, які раніше не фігурували у сюжеті Зоряних воєн. Їхні ролі виконують молоді актори. Це британська актриса Дейзі Рідлі, відома невеликими ролями в телесеріалах Містер Селфрідж і Мовчазний свідок, чорношкірий британський актор Джон Бойєга, що знімався в фантастичному фільмі Чужі на районі, і ірландський актор Донал Глісон, знайомий глядачам за роллю Білла Візлі у фільмі Гаррі Поттер і Дари смерті.

В картині Пробудження сили також беруть участь мексиканська актриса кенійського походження Люпіта Ніонго, володарка премії Оскар за роль в стрічці 12 років рабства, американський актор Оскар Айзек, відомий за фільмами Всередині Л'юіна Девіса і Дволикий січень, британець Енді Серкіс, який зіграв роль Голума в двох вже знятих частинах трилогії Гоббіт, шведський актор Макс фон Сюдов, що знімався у Інгмара Бергмана, а також у фільмах Пелле-завойовник, Ханна і її сестри, Куди приводять мрії.

Постановником нового епізоду Зоряних воєн є режисер Джей Джей Абрамс. Він відомий як автор ідей і продюсер серіалів Грань і Залишитися в живих, а також як постановник фільмів Зоряний шлях, Місія нездійсненна III.

Walt Disney має намір створити кілька нових частин кіносаги. За повідомленнями преси, фільмів може бути п'ять: епізоди VII, VIII і IX, а також ще дві окремі картини. Їх сюжет не буде прямим продовженням або передісторією циклу, але буде перегукуватися з її подіями.