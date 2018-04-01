Християни західного обряду сьогодні відзначають Великдень

Цього року католицька Пасха припадає на 1 квітня, коли православні християни відзначають Вербну неділю.

Сьогодні, 1 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят– Великдень або Світле Христове Воскресіння.

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Згідно з церковними традиціями, урочисте пасхальне богослужіння починається увечері Страсної суботи, з заходом сонця.

У католицькій традиції перед початком Великоднього богослужіння запалюють Пасхал— особливу пасхальну свічку, вогонь від якої роздають усім християнам.

Святкування Великодня присвячене Воскресінню Ісуса Христа після того, як він був розп'ятий за стінами Єрусалиму. Воскресіння є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.

Цього року католицька Пасха припадає на 1 квітня, коли православні святкують Вербну неділю, а православна – на 8 квітня.

Раніше повідомлялося, що Центр інформації УПЦ почав прямі трансляції зі Святої землі. Відеотрансляцій в режимі реального часу з Єрусалиму (Ізраїль) напередодні свята Воскресіння Христового почалися на офіційній сторінці Центру інформації Української Православної Церкви в Facebook.