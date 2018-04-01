У Києві відбулося урочисте відкриття фестивалю "Французька весна" (фоторепортаж)

За традицією, видовищне дійство відбулося на Софійській площі – там киянам показали музично-світлове шоу.

На Софійській площі у Києві відбулося відкриття 15-ої "Французької весни в Україні". Фестиваль відкрився музично-світловим спектаклем "Повітря".

15-й рік поспіль «Французька весна» розпочинається великим вуличним дійством. Цього разу це повітряно-акробатична вистава «Галілео» від компанії Deus ex machina. З приходом сутінок у небі починає хитатися велика сфера, її рух розпочинають повітряні акробати, що виконують неймовірні трюки, нехтуючи законами ваги та тяжіння. У русі сфера піднімається все вище до зірок.

Заради цього дійства рух у цій частині середмістя перекрили. На розсуд глядачів представили французьку оперу з українським акцентом.

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"Як назвав композитор, панк-опера. Повітря, свобода, рівність, братерство. Це насправді поєднання трох цілковито різних фактур по музиці, і композитор дуже круто зробив це. І абсолютно фантастичний диригент із Люксембурга, володар "Греммі", - розповів режисер шоу Влад Троїцький, передає ТСН.ua.

Слухати оперу слід було дуже уважно, аби почути одну з найвідоміших українських мелодій. З українських зірок на сцені з’явився гурт "Дах Дотерс", а також Національний президентський оркестр. Окремим номером було підготовлено виступ посла Франції в Україні Ізабель Дюмон – дипломат зіграла перед великою аудиторією на віолончелі.

"У мене своя партитура, але ви ж бачите – ансамбль, я тільки одна серед багатьох, і для мене це честь, звісно", - зізналася вона.

Дійство вшановує гасло Французької Республіки "Свобода. Рівність. Братерство".

Фестиваль «Французька весна» в Україні триватиме весь квітень. Заходи відбудуться не тільки в Києві, а й у Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Львові, Рівному, Івано-Франківську та Бердичеві.