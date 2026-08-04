Названо країни Європи з найвищими мінімальними зарплатами: яке місце посіла Україна

Лише вісім із 29 європейських країн підвищили мінімальну зарплату у 2026 році. Водночас інфляція в єврозоні за цей період становила 3,2%, тобто в багатьох країнах працівники з мінімальною зарплатою фактично збідніли через зростання цін, пише Euronews із посиланням на дані Євростату про мінімальні зарплати.
У номінальному вимірі найвища мінімальна місячна зарплата в Європі зафіксована в Люксембурзі – 2771 євро. Серед країн ЄС найнижчий показник має Болгарія – 620 євро. Якщо враховувати країни-кандидати до Євросоюзу, то найменша мінімальна зарплата в Україні – 169 євро.
За рівнем мінімальної зарплати країни розподіляються так:
- понад 2000 євро – п'ять країн;
- від 1000 до 2000 євро – дев'ять країн, хоча майже всі вони ближчі до позначки 1000 євро;
- менше 1000 євро – 15 країн, тобто понад половина держав із доступними даними. Водночас сім із них - країни-кандидати до ЄС.
До групи з мінімальною зарплатою понад 2000 євро, окрім Люксембургу, входять:
- Ірландія – 2391 євро;
- Німеччина – 2343 євро;
- Нідерланди – 2338 євро;
- Бельгія – 2234 євро.
Франція лише трохи не дотягує до цієї групи з показником 1867 євро.
До середньої групи належать Словенія – 1482 євро, Іспанія – 1425 євро, Литва – 1153 євро, Польща – 1119 євро, Кіпр – 1088 євро, Греція – 1073 євро, Португалія – 1073 євро та Хорватія – 1050 євро.
Найнижчі показники мають Україна (169 євро) та Молдова (313 євро). У всіх інших країнах мінімальна зарплата перевищує 500 євро.
Зазначається, що лише вісім країн підвищили мінімальну зарплату з січня по липень 2026 року:
- Північна Македонія – +6,9%;
- Румунія – +6,8%;
- Естонія – +6,8%;
- Бельгія – +5,8%;
- Греція – +4,5%;
- Люксембург – +2,5%;
- Франція – +2,4%;
- Нідерланди – +1,9%.
У решті країн мінімальні зарплати не змінилися. При цьому п'ять країн Європейського Союзу не мають законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати – це Італія, Данія, Швеція, Австрія та Фінляндія.
Зарплати в Україні - головні новини
Середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків, повідомила Державна служба статистики. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.
Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становив 66,84 тисячі гривень, що на 7 тисяч більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Найвища середня зарплата зафіксована у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 107,2 тис. грн.