Названо країни Європи з найвищими мінімальними зарплатами: яке місце посіла Україна

Серед країн ЄС найнижчий показник має Болгарія.

Лише вісім із 29 європейських країн підвищили мінімальну зарплату у 2026 році. Водночас інфляція в єврозоні за цей період становила 3,2%, тобто в багатьох країнах працівники з мінімальною зарплатою фактично збідніли через зростання цін, пише Euronews із посиланням на дані Євростату про мінімальні зарплати.

У номінальному вимірі найвища мінімальна місячна зарплата в Європі зафіксована в Люксембурзі – 2771 євро. Серед країн ЄС найнижчий показник має Болгарія – 620 євро. Якщо враховувати країни-кандидати до Євросоюзу, то найменша мінімальна зарплата в Україні – 169 євро.

За рівнем мінімальної зарплати країни розподіляються так:

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понад 2000 євро – п'ять країн;

від 1000 до 2000 євро – дев'ять країн, хоча майже всі вони ближчі до позначки 1000 євро;

менше 1000 євро – 15 країн, тобто понад половина держав із доступними даними. Водночас сім із них - країни-кандидати до ЄС.

До групи з мінімальною зарплатою понад 2000 євро, окрім Люксембургу, входять:

Ірландія – 2391 євро;

Німеччина – 2343 євро;

Нідерланди – 2338 євро;

Бельгія – 2234 євро.

Франція лише трохи не дотягує до цієї групи з показником 1867 євро.

До середньої групи належать Словенія – 1482 євро, Іспанія – 1425 євро, Литва – 1153 євро, Польща – 1119 євро, Кіпр – 1088 євро, Греція – 1073 євро, Португалія – 1073 євро та Хорватія – 1050 євро.

Найнижчі показники мають Україна (169 євро) та Молдова (313 євро). У всіх інших країнах мінімальна зарплата перевищує 500 євро.

Зазначається, що лише вісім країн підвищили мінімальну зарплату з січня по липень 2026 року:

Північна Македонія – +6,9%;

Румунія – +6,8%;

Естонія – +6,8%;

Бельгія – +5,8%;

Греція – +4,5%;

Люксембург – +2,5%;

Франція – +2,4%;

Нідерланди – +1,9%.

У решті країн мінімальні зарплати не змінилися. При цьому п'ять країн Європейського Союзу не мають законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати – це Італія, Данія, Швеція, Австрія та Фінляндія.

Зарплати в Україні - головні новини

Середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків, повідомила Державна служба статистики. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.

Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становив 66,84 тисячі гривень, що на 7 тисяч більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Найвища середня зарплата зафіксована у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 107,2 тис. грн.

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