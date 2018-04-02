На Харківщині 45-тисячне місто повністю залишилося без води (відео)

Комунальники працюють цілодобово, але труба перебуває в такому стані, що постійно руйнується.

На Харківщині все місто Лозова залишилося без води через повне руйнування колектора та перевантаження каналізації: комунальники були змушені відключити водопостачання у будинках.

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Два тижні поспіль відключення були тимчасовими, але цими вихідними колектор обвалився остаточно, повідомляє ТСН. Таким чином, 45 тис. жителів міста тепер змушені економити привозну воду і не знають, коли вода повернеться до їхніх кранів.

За два тижні відбулося всього 12 обвалів колектора. Комунальники працюють цілодобово, але труба перебуває в такому стані, що постійно руйнується.

Чиновники зізнаються, що думали, ніби колекторна труба витримає. Комунальники ж обіцяють, що вода з'явиться сьогодні, 2 квітня. Але жодних гарантій, що аварії не повторяться на інших ділянках, немає. Майже 2,5 км колектора повністю зруйновані, а на ремонт потрібно більше 10 млн грн.