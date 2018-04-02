На численні прохання друзів: Ляшко заспівав у караоке пісню Вахтанга Кікабідзе (відео)

21:25, 02 квітня 2018
Суспільство
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Олег Ляшко знову заспівав / Скриншот - Facebook - Олег Ляшко

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«На численні прохання друзів - чудова нова пісня!», - вказав він у своїй публікації.

Нагадаємо, на початку березня лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своєю дружиною Роситою Сайранен виконав пісню "Незабудка". Відео, зняте у власному будинку, Ляшко розмістив у Facebook.

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Теги: #соцмережа#Олег Ляшко