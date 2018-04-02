На численні прохання друзів: Ляшко заспівав у караоке пісню Вахтанга Кікабідзе (відео)
21:25, 02 квітня 2018Суспільство
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Політик оприлюднив у соцмережі нове домашнє відео.
Олег Ляшко знову заспівав / Скриншот - Facebook - Олег Ляшко
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко оприлюднив у Facebook відео, на якому у присутності своєї дружини Росіти Сайранен та двох собак виконує пісню Вахтанга Кікабідзе «Проводы любви».
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«На численні прохання друзів - чудова нова пісня!», - вказав він у своїй публікації.
Нагадаємо, на початку березня лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своєю дружиною Роситою Сайранен виконав пісню "Незабудка". Відео, зняте у власному будинку, Ляшко розмістив у Facebook.
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