На численні прохання друзів: Ляшко заспівав у караоке пісню Вахтанга Кікабідзе (відео)

Політик оприлюднив у соцмережі нове домашнє відео.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко оприлюднив у Facebook відео, на якому у присутності своєї дружини Росіти Сайранен та двох собак виконує пісню Вахтанга Кікабідзе «Проводы любви».

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«На численні прохання друзів - чудова нова пісня!», - вказав він у своїй публікації.

Нагадаємо, на початку березня лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своєю дружиною Роситою Сайранен виконав пісню "Незабудка". Відео, зняте у власному будинку, Ляшко розмістив у Facebook.