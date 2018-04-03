Суд у Харкові почав розглядати справу хлопця, який на смерть збив пішохода (відео)

Родичі загиблого на суд не прийшли, хоча запевняли, що хочуть правосуддя та найжорстокішого покарання для водія.

Тигран Єнгибарян у січні за кермом власного автомобіля на переході збив на рік молодшого пішохода. 17-річний хлопець намагався перебігти дорогу, коли машини вже почали рух. Аби його пропустити, пригальмували усі водії, окрім одного - Єнгибарян на великій швидкості збив хлопця й утік з місця аварії.

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Родичі загиблого на суд не прийшли, хоча від самої трагедії запевняли - хочуть правосуддя та найжорстокішого покарання для водія, йдеться у сюжеті ТСН.

Раніше сім'я загиблого хлопця запевняла, що гроші від родини Єнгибаряна не візьме та нині їхня позиція змінилася - вони взяли компенсацію від винуватця аварії. Суму сторони не уточнюють.

Захист проситиме суд проводити засідання у закритому режимі.