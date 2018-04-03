Замах на Мосійчука: організатора теракту біля телеканалу "Еспресо" затримали

У СБУ заявили, що ще двоє осіб, які можуть бути причетними до вчинення теракту, «перебувають на іншій території».

Співробітники Служби безпеки України затримали особу, яку підозрюють в організації вчинення терористичного акту біля телеканалу «Еспресо» у жовтні 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в Одесі.

Читайте такожТеракт біля каналу «Еспресо»: ЗМІ повідомили про затримання одного з виконавців

«Теракт, нардеп Мосійчук. Так, новини є. Нещодавно, буквально декілька днів тому, ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації вчинення цього терористичного акту. На сьогодні можу зі всією впевненістю сказати, що цей терористичний акт нами у взаємодії прокуратурою розкрито», - сказав він.

За його словами, ще двоє осіб, які можуть бути причетними до вчинення теракту, «перебувають на іншій території».

Голова СБУ зазначив, що під час обшуку у затриманого знайшли зброю. «В ході проведених обшуків нами вилучено декілька кілограм тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі і документи, які можуть вказувати на причетність цієї особи до скоєння цього злочину», - повідомив Грицак.

При цьому він пообіцяв, що найближчим часом відбудеться брифінг, на якому повідомлять деталі справи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз цього місця.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займалося Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці. Було встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

23 лютого 2018 року у Facebook Мосійчук повідомив, що СБУ встановила виконавців теракту. За його інформацією, деякі виконавці перебували на тимчасово окупованих територіях, деякі - в Росії.