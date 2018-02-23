Мосійчук повідомив, що СБУ розкрила теракт біля каналу "Еспресо", але не підтвердив затримання його виконавців
Служба безпеки України встановила виконавців здійснення теракту біля приміщення телеканалу "Еспресо" 25 жовтня 2017 року.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук, який тоді внаслідок вибуху дістав поранення.
«Підтверджую: замах на моє життя (здійснення теракту - УНІАН) розкрито. Виконавці встановлені. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, частина - в РФ (тимчасово окупована територія Чеченської республіки Ічкерія)», - написав він.
При цьому Мосійчук зазначив, що йому нічого невідомо про затримання підозрюваних у цьому злочині.
«Щодо затримання підозрюваних в скоєнні цього жахливого теракту мені нічого невідомо. За даними слідства, терористи контактували з особами на території РФ. Є всі підстави вважати, що контактною особою на території РФ був співробітник ворожих спецслужб. Всі подробиці будуть оголошені незабаром на спільному брифінгу прокуратури та СБУ», - заявив депутат.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу "Еспресо" на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз цього місця.
Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.
Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.
26 жовтня президент України Петро Порошенко звернувся з вимогою до керівництва правоохоронних органів якнайшвидше розслідувати цю справу.