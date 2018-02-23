Мосійчук повідомив, що СБУ розкрила теракт біля каналу "Еспресо", але не підтвердив затримання його виконавців

За словами депутата, слідство встановило виконавців - вони перебувають на непідконтрольній частині України та в Російській Федерації.

Служба безпеки України встановила виконавців здійснення теракту біля приміщення телеканалу "Еспресо" 25 жовтня 2017 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук, який тоді внаслідок вибуху дістав поранення.

«Підтверджую: замах на моє життя (здійснення теракту - УНІАН) розкрито. Виконавці встановлені. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, частина - в РФ (тимчасово окупована територія Чеченської республіки Ічкерія)», - написав він.

При цьому Мосійчук зазначив, що йому нічого невідомо про затримання підозрюваних у цьому злочині.

«Щодо затримання підозрюваних в скоєнні цього жахливого теракту мені нічого невідомо. За даними слідства, терористи контактували з особами на території РФ. Є всі підстави вважати, що контактною особою на території РФ був співробітник ворожих спецслужб. Всі подробиці будуть оголошені незабаром на спільному брифінгу прокуратури та СБУ», - заявив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу "Еспресо" на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз цього місця.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

26 жовтня президент України Петро Порошенко звернувся з вимогою до керівництва правоохоронних органів якнайшвидше розслідувати цю справу.