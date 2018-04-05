В Бельгію вперше на реабілітацію прибули українські військові (фоторепортаж)

Допомогу їм будуть надавати у спеціалізованому військовому госпіталі.

В Бельгію вперше на реабілітацію прибули українські воїни, які отримали поранення в ході війни на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, трьох військових – полковника Василя Ковтуна, молодшого сержанта Ярослава Чабана та воїна з батальйону Айдар Олександра Одноколова у четвер в аеропорту Завентем зустрічали український аташе з питань оборони, генерал Микола Булгаков та представники військового госпіталю Бельгії ім. королеви Астрід.

В коментарі УНІАН Булгаков розповів, що ці військові були відібрані для проходження реабілітації бельгійською стороною. «У 2017 році посол України в Бельгії Микола Точицький надіслав листа на ім’я міністра оборони Бельгії, і було прийнято рішення щодо лікування українських військовослужбовців. Наприкінці 2017 року група військових лікарів з Бельгії приїхала до України, де вони відібрали п’ятьох військовослужбовців, які отримали поранення. Зараз прибувають троє, двоє з них будуть проходити тільки реабілітацію, а один ще має бути прооперований. Після цього ще двоє військовослужбовців прибудуть на лікування до кінця цього року», - деталізував він.

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Військовий аташе додав, що це мали бути не «важкопоранені, яким треба первинна допомога, а такі, які потребують реабілітації». При цьому Булгаков уточнив, що цей військовий госпіталь спеціалізується на опіках.

По прибуттю полковник Ковтун розповів українським журналістам, що є кадровим військовим і служить у Збройних силах України 35 років. «Поранення я отримав 10 лютого 2015 року під час обстрілу системою залпового вогню «Смерч» міста Краматорськ і штабу АТО. Тоді було багато загиблих серед цивільного населення. У мене було важке поранення обох ніг, лікуюся до сих пір, і, на жаль, поки що результат по зростанню кісток на лівій нозі йде дуже тривалий час. Сподіваємося, що все буде добре», - сказав він.

Молодший сержант ЗСУ Чабан, якому тільки 20 років, повідомив, що служив у 92 окремій механізованій бригаді, а поранення отримав 28 квітня 2017 року під час обстрілу населеного пункту Красногорівка.

Боєць батальйону Айдар Одноколов розказав, що служить з початку війни, а поранення ноги отримав у 2016 році.

Після спілкування з журналістами приймаюча сторона повезла українських вояків до госпіталю.

Представник української громади в Бельгії вже підготували для них Великодні кошики з пасхами, писанками та різними смачними продуктами.