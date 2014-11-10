Кількість переселенців з зони АТО і Криму досягла 455 тисяч осіб

Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, передає ZN.UA. "Згідно з оперативною реформацією, всього тимчасово переміщені 455 тис. 175 осіб, у тому числі 127 тис. 409 дітей і 84 тис. 946 інвалідів та осіб похилого віку",- повідомив Сергій Бочковський.

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Він повідомив, що з Криму в інші регіони переселені 19 тис. 221 осіб, а із зони проведення АТО 435 тис. 954 людини. За його інформацією, з Донецької області переселено 67 тис. 72 осіб, з Луганської 28 тис. 840 осіб.

Сергій Бочковський повідомив про те, що за минулу добу із зони проведення АТО виїхали близько тисячі осіб. Він підкреслив, що останнім часом спостерігається збільшення числа переселенців. У середньому в добу кількість переселенців збільшується на 1-1,5 тис. осіб.