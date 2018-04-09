Путін підписав указ про одноразову допомогу українським військовим-зрадникам у Криму

Серед умов для виплат - отримання інвалідності внаслідок військової травми або захворювання, здобутого на службі.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про виплату одноразової матеріальної допомоги колишнім військовим і співробітникам внутрішніх справ України, які залишилися в Криму після російської анексії.

Відповідний документ опублікований на російському інтернет-порталі правової інформації, передає Крим.Реалії.

Читайте такожЗМІ дізналися, яка доля спіткала кримських силовиків-зрадників України

Відповідно до розпорядження, виплати проведуть в 2018 році військовослужбовцям і співробітникам, звільненим із збройних сил України, органів безпеки, внутрішніх справ України, що постійно проживають на території Криму і Севастополя з 18 березня 2014 року.

Серед умов для виплат - отримання інвалідності внаслідок військової травми або захворювання, здобутого на службі.

"Розмір матеріальної допомоги визначається у відповідності з законодавством, що діє в Криму і Севастополі до 21 лютого 2014 року, зменшується на суму раніше здійснених виплат і перераховується в рублях за курсом Центрального банку Росії, встановленим на 18 березня 2014 року", - сказано в документі.

Такі ж виплати надаються членам родин цих громадян, якщо зазначені особи загинули при виконанні обов'язків.