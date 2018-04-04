В Одесі при отриманні хабара за розміщення людини в психлікарні затримали психіатра

11:07, 04 квітня 2018
Суспільство
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фото УНИАН

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 2 квітня співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками спецслужби та поліцією викрили одного з психіатрів медичного закладу.

«Медпрацівник комунального підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» вимагала та отримала від громадянки тисячу доларів за те, щоб покласти до лікарні її батька й за подальше оформлення документів для проведення експертизи», - розповіли в прес-службі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст.354 Кримінального кодексу ("підкуп працівника підприємства, установи, поєднаний з вимаганням") здійснює прокуратура Одеської області.

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Теги: #Одеса#хабар#психлікарня