В Одесі при отриманні хабара за розміщення людини в психлікарні затримали психіатра

Медпрацівник комунального медичного центру психічного здоров'я вимагала від жінки хабар за те, щоб покласти до лікарні її батька.

В Одесі затримано психіатра під час одержання хабара в розмірі тисячі доларів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 2 квітня співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками спецслужби та поліцією викрили одного з психіатрів медичного закладу.

«Медпрацівник комунального підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» вимагала та отримала від громадянки тисячу доларів за те, щоб покласти до лікарні її батька й за подальше оформлення документів для проведення експертизи», - розповіли в прес-службі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст.354 Кримінального кодексу ("підкуп працівника підприємства, установи, поєднаний з вимаганням") здійснює прокуратура Одеської області.