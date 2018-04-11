Відкриття оновленого дилерського центру «Лексус Львів» згідно з новою концепцією

Lexus стає не просто маркою високотехнологічних преміальних автомобілів з вишуканим дизайном і передовими технологічними рішеннями, а й брендом стилю життя.

15 березня 2018 року у Львові відбулося відкриття оновленого автосалону «Лексус Львів» відповідно до нової концепції позиціонування преміального бренда.

Lexus пропонує преміальні матеріали в поєднанні з ручною роботою, висококваліфікованою майстерністю і передовими інженерними розробками. Тому в основі стилю життя Lexus як і раніше залишається розкіш, але в найбільш прогресивній і динамічній формі. Для цілісного сприйняття дизайнери розробили єдиний концептуальний стиль, впізнаваний як в елементах кузова автомобіля, так і в оформленні екстер'єру та інтер'єру дилерського центру.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь такі важливі гості як: Голова «Lexus Europe» Паскаль Руж, Генеральний директор ПІІ «Тойота-Україна» Такахіде Аібара, Власник дилерського центру «Лексус Львів» Павло Волков.

Повне занурення в стиль життя від Lexus відбулося завдяки насиченій експериментами і яскравими емоціями програмі, яка відповідала темам, що підтримують цінності бренда: Craftmenship, Innovations, Experiments.

Абсолютно новий і несподіваний досвід гостям заходу подарували:

- один з провідних кравців України Тимофій Файн, який представив аксесуари ручної роботи в рамках крафтової колекції з нагоди 20-річчя моделі Lexus RX, а також виконав діджей-сет;

- відомий львівський інстаграм-фотограф Леонід Мартинчик, який раніше здобув перемогу в фотопроекті #NX_Vision від Lexus, представив на події спеціальний фотопроект, присвячений оновленому автосалону «Лексус Львів»;

- креативний шеф-кухар Юрій Ковриженко, який продемонстрував гастрономічне шоу і розробив ароматичні фруктові есенції для шампанського;

- експериментальний жіночий музичний дует діджея Ксенії Палфі та вокалістки Ольги Дібрової, який наповнив атмосферу події драйвовим звучанням.

Lexus. Experience Amazing!