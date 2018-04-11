Координатор Євробачення про конкурс в Лісабоні: сподіваюся, що мова буде йти про музику

Координатор зазначив, що суперечки у попередні роки не нашкодили "Євробаченню" і конкурсу, як такому.

Координатор розважальних програм німецького телеканалу ARD, який на цій посаді відповідальний за "Євробачення" у ФРН, Томас Шрайбер висловив сподівання, що під час конкурсу у Лісабоні «мова буде йти про музику, про виконавців, про пісні».

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Як заявив координатор в інтерв’ю DW.com, сьогодні дуже важко передбачити, чи будуть суперечки навколо шоу, як це було останнім часом.

«Я сподіваюся, що мова буде йти про музику, про виконавців, про пісні. Але ми не знаємо, що на той час може статися. Росія підготувала дуже цікавий виступ. І ви знаєте, яка зараз політична обстановка в світі. Але думаю, що тих дискусій, які були у нас останнім часом, цього року не буде. Я розраховую на те, що "Євробачення" буде музичним, а не політичним конкурсом», – сказав Шрайбер.

Він зазначив, що суперечки у попередні роки не нашкодили "Євробаченню" і конкурсу, як такому.

«Зрештою, такі дискусії свідчать про те, наскільки це живий процес. Якби постійно точилися лише такі суперечки, то вони б убили конкурс. Але якщо вони виникають час від часу - і часом з найнесподіваніших приводів - то це для мене, швидше, свідчення значимості конкурсу або, щонайменше, того значення, яке йому приписують», – додав він.