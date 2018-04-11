У Чернігові фейк в газеті про виплату матеріальної допомоги спровокував хаос - пенсіонери перекрили вулицю

Минулого тижня газета «Соціаліст України» (№1 від 9 квітня) закликала чернігівців оформити документи на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 1 тис. грн від Чернігівської міської ради.

У Чернігові сьогодні неправдиве повідомлення у газеті про надання матеріальної допомоги населенню спровокувало чергу з кількасот людей до відділу звернень громадян міської ради та тимчасове перекриття однієї з центральних вулиць міста.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міськради, минулого тижня газета «Соціаліст України» (№1 від 9 квітня) закликала чернігівців оформити документи на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 1 тис. грн від Чернігівської міської ради. У газеті була зазначено, що всі жителі міста нібито можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у сумі 1 тис. грн, надавши тільки паспортні дані і ідентифікаційний код.

Також вказувалася адреса і номери телефонів, за якою чернігівцям потрібно звернутися, аби отримати допомогу в оформленні необхідних документів.

«Після розповсюдження цієї неправдивої газети сьогодні зранку до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради вишикувалася велика черга містян для подання заяви на отримання допомоги. Це спричинило в якійсь мірі хаос: люди перекривали дорогу на вул. Шевченка та заважали руху автотранспорту на цій ділянці дороги. Більшість присутніх були люди похилого віку. Загалом, до відділу звернень громадян сьогодні прийшло близько 1000 чоловік», - прокоментували у прес-службі міськради.

Із бажаючими отримати матеріальну допомогу зустрівся заступник міського голови Олександр Ломако. Він пояснив, що Чернігівська міська рада надає матеріальну допомогу мешканцям міста, у разі скрутного матеріального становища, зумовленого надзвичайними обставинами. Наприклад, у разі пожежі, тяжкого захворювання, оперативного лікування тощо. На ці потреби в міському бюджеті заплановано 1,2 млн грн.

У Чернігові для надання матеріальної допомоги діє «Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2014-2018 роки», у якій зазначено підстави та вимоги на отримання допомоги. Обов'язково людина, яка звертається за допомогою, повинна підтвердити документально своє скрутне становище. Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї) і встановлюється від 50 грн до 1 тис. грн. Кожна подана заява розглядається та затверджується на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради.