У Сумах встановили пам'ятний знак видатному українському актору та режисеру Леоніду Бикову (фото)

Пам'ятний знак встановлено на розі вулиць Ремісничої і Бикова.

У Сумах сьогодні встановили пам'ятний знак видатному українському актору та режисеру Леоніду Бикову.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Сумської міської ради Андрій Крамченков, розмістивши відповідні фото.

«Сьогодні, у річницю смерті Леоніда Бикова, встановили пам'ятний знак видатному українському акторові», – написав Крамченков, подякувавши за допомогу групі громадських активістів та всім, хто долучився до встановлення пам'ятного знаку.

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятний знак встановлено на розі вулиць Ремісничої та Леоніда Бикова, що до декомунізації носила назву на честь радянського воєначальника Георгія Жукова.

Сам знак являє собою дві нерівномірні гранітні стели, до яких прикріплено меморіальну табличку з портретом Бикова, військовим літаком-винищувачем часів Другої світової війни та словами: «Вулицю названо на честь видатного українського актора і режисера Леоніда Бикова. Будемо жити!».

Довідка УНІАН. Леонід Биков (12 грудня 1928 р. – 11 квітня 1979 р.) – український радянський актор, режисер і сценарист, заслужений артист УРСР (1958), народний артист УРСР (1974). Відомий по головним ролям у кінофільмах «Максим Перепелиця», «Альошкіна любов», «Зайчик», «В бій ідуть лише «старі», «Ати-бати, йшли солдати». Загалом зіграв у 23-х кінофільмах і 20-ти театральних постановках, був сценаристом двох та режисером п’яти кінофільмів.

Трагічно загинув у автомобільній катастрофі на 47-му кілометрі траси «Мінськ-Київ» 11 квітня 1979 р. Похований на Байковому кладовищі (ділянка №33). На місці загибелі (траса «Київ-Іванків», 400 метрів після виїзду з смт Димер у бік Іванкова) встановлено пам'ятний знак.

На честь Бикова названий бульвар у місті Київ, а також вулиці у Харкові, Сумах, Дружківці, Покровську, Краматорську і Слов'янську.

У Києві в парку Слави на Дніпровському узвозі неподалік від пам'ятника Вічної слави на могилі Невідомого солдата встановлено пам'ятник військовим льотчикам. Фігура пам'ятника списана з Леоніда Бикова: він зображений в своєму найвідомішому сценічному образі — командира ескадрильї капітана Олексія «Маестро» Титаренка з кінофільму «В бій ідуть лише «старі». Найчастіше пам'ятник військовим льотчикам також називають пам'ятником Бикову.

Меморіальна дошка на честь Бикова встановлена на адміністративному корпусі кіностудії імені Олександра Довженка.

12 грудня 2018 р. в Україні на державному рівні відзначатиметься пам’ятна дата – 90 років з дня народження Леоніда Бикова.