З початку року ЗСУ отримали 78 тонн неякісних продуктів - Міноборони

За перший квартал 2018 року було проведено майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.

Від початку 2018 року Збройним силам України передали майже 78 тонн неякісних продуктів харчування.

Про це повідомив майор Олександр Цвіліховський під час брифінгу в Міністерстві оборони, пише Радіо Свобода.

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«Не допущено на забезпечення Збройних сил України майже 78 тонн неякісних чи небезпечних харчових продуктів та понад 30 тисяч комплектів наборів сухих продуктів», – сказав Цвіліховський.

За його словами, за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.

27 березня в українській армії повідомили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами» з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.