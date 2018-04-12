З початку року ЗСУ отримали 78 тонн неякісних продуктів - Міноборони
Від початку 2018 року Збройним силам України передали майже 78 тонн неякісних продуктів харчування.
Про це повідомив майор Олександр Цвіліховський під час брифінгу в Міністерстві оборони, пише Радіо Свобода.
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«Не допущено на забезпечення Збройних сил України майже 78 тонн неякісних чи небезпечних харчових продуктів та понад 30 тисяч комплектів наборів сухих продуктів», – сказав Цвіліховський.
За його словами, за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.
27 березня в українській армії повідомили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування «за каталогами» з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.