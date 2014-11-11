Росія проводить повітряну розвідку поблизу Маріуполя

За добу в зоні АТО зафіксовано рух одного безпілотника проросійських бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Бандитські формування та збройні сили РФ продовжують використовувати БПЛА для проведення повітряної розвідки. Вчора прикордонники зафіксували один безпілотний літальний апарат поблизу Маріуполя", - сказав Лисенко.

За його словами, бойових зіткнень між підрозділами Державної прикордонної служби і терористами не відбувалося.