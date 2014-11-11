Україна повертає на озброєння артилерійські установки «Піони»

Про це передає Еспресо.TV.

Зокрема, над відновленням однієї з найпотужніших артилерійських систем світу працюють на ремонтному артилерійському підприємстві Міністерства оборони України.

Військові кажуть, що це дуже потужна зброя: снаряд вагою 100 кілограмів може подолати відстань майже в 50 кілометрів. 203-міліметрова гармата «Піон» може за дві хвилини здійснити три постріли.

«В свій час вона розроблялася і передбачалась для стрільби ядерними боєприпасами», - каже військовий.

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За словами співробітників заводу, «Піони» не експлуатувалися дуже довго. «Однак так склалася ситуація в країні, що ми змушені зняти зі зберігання і привести ці машини у бойовий стан і приступити до захисту своїх рубежів», - зазначають військові.

Довідка:

2С7 «Піон» - це радянська самохідна гаубиця, призначена для знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.

Військові експерти кажуть, що в перший і останній раз ці установки використовувалися у російсько-грузинській війні ( «війна 888»).

У 1996 році Україна відмовилась від використання "Піонів" і передала їх на зберігання за умовами здачі ядерної зброї.