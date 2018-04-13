«Подвиг» патрульного поліцейського

В середу на одній зі столичних доріг сталася прекрасна у своєму ідіотизмі пригода.

Патрульний поліцейський зупинив мотоцикліста «для перевірки документів». Той зупинився. За версією поліції, у водія був реєстраційний талон (техпаспорт) на мотоцикл, але не було водійського посвідчення. Мотоцикліст запевнив, що водійське забув вдома і що йому його привезуть друзі, після чого просто… пішов собі у далечінь.

Патрульний – ні, не кинувся затримувати ймовірного правопорушника, - а скочив у сідло «залізного коня», накрутив ручку газу і, проїхавши кількасот метрів на пристойній швидкості, полетів шкереберть, зачепивши в польоті три автомобілі.

Поліцейська версія пригоди дуже накульгує

У поліції запевняють, що правоохоронець хотів доправити мотоцикл до КПП, щоб вже там скласти протокол на порушника про керування транспортним засобом без посвідчення водія.

Та, вочевидь, поліцейська версія пригоди дуже накульгує.

По-перше, жоден мотоцикліст, який керує мотоциклом без водійського (а такі на жаль є) в жодному разі не спинятиметься на вимогу поліції, адже втекти набагато простіше, ніж потім розбиратися і сплачувати штраф.

По-друге, якщо дійсно мотоцикліст забув посвідчення вдома, то йому не було жодного сенсу йти геть, адже коли б йому дійсно привезли його документи, то жодного покарання він би не мав.

По-третє, якщо водій все ж зник з місця зупинки, то який сенс і на кого складати протокол, коли особа порушника не встановлена.

За інструкцією, після зникнення водія, поліцейський мав би викликати евакуатор, доправити мотоцикл на штрафмайданчик, перед тим задокументувавши свої дії як вилучення транспортного засобу. А далі слідчі мали би з’ясовувати, кому належить транспортний засіб, чи не викрадений він, чи не підроблено техпаспорт, який надав водій…

Схоже, що критики «моєї нової поліції» мають рацію. Деяких поліцейських таки «понабирали за оголошеннями»

Натомість, ковбой у погонах вщент розбив чужу власність і пошкодив ще три автомобілі, а ймовірний правопорушник, чи, може, навіть злочинець (якщо мотоцикл був викрадений) накивав п’ятами.

Хто платитиме за цей «бенкет» водіям побитих автомобілів - теж невідомо, адже винуватець ДТП явно керував мотоциклом без належних документів, зокрема полісу автоцивілки, яким і мають покриватися збитки в подібних ситуаціях. Реальному власнику мотоцикла (якщо такий знайдеться), не позаздриш найбільше – його власність розтрощив не зрозуміло за яких обставин працівник поліції при виконанні посадових обов’язків.

Мораль цієї історії проста. Схоже, що критики «моєї нової поліції» мають рацію. Деяких поліцейських таки «понабирали за оголошеннями». Інакше подібні витівки людей у погонах пояснити важко.

І, наостанок, історичний екскурс для поліцейських. Подібні витівки не дозволяли собі навіть радянські міліціонери, які ловили патлатих «рокерів» на «Мінськах» і «Явах» неподалік сільських дискотек. Ті робили хитріше – просто спускали колеса на мотоциклах неповнолітніх «пілотів», тим самим унеможливлюючи спробу втечі, і чекали, допоки на місце не прийде власник мотоцикла - як правило, розгніваний батько чи старший брат - і не надає по шиї «рокеру».

Дмитро Хилюк