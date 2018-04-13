Обізвали "кінченою" і "рагулихою": відома українська телеведуча прокоментувала скандал довкола неї

Дівчата розкритикували Фреймут у соцмережах і через деякий час були здивовані, побачивши популярну ведучу у себе в офісах.

Телеведуча "Нового каналу" Ольга Фреймут знову дала привід для обговорення. Причиною стали її візити разом зі знімальною групою до кількох її кривдників у соцмережах.

Журналісти вирішили дізнатися у самої Ольги Фреймут про причини її візитів до кривдниць, передають "Факти".

Читайте такожОприлюднено рейтинг ста найбільш успішних жінок України

"Це було в рамках моєї нової програми, яка скоро з'явиться. Так я готуюся до неї. Вирішила подивитися в обличчя тим, хто про мене погано пише. Мені було дуже цікаво дізнатися, хто ці люди. Як виявилося, переважно це жительки бідних районів. Їхні офіси, про які вони пишуть в інтернеті, — невеликі квартири. Тому я б порадила всім ніколи не ображатися на таких ось злостивців, тому що часто це нещасні люди. Але я приходжу до них, щоб подати їм руку, обійняти і сказати: "Хейтери, я вас люблю!", - розповіла українська телеведуча.

Фреймут стверджує, що не тримає зла на своїх кривдників, а приходить до них поговорити, запитати, чому вони так думають.

"Зізнаюся, я довго думала, що робити з такими людьми (хейтерами, - Ред.). Сказати, що негативні коментарі на мене ніяк не впливають, я не можу. Це буде неправдою. І тоді виникла ідея, і команда мене підтримала, — шукати таких людей", - каже ведуча.

"Всі, кого ображають, можуть до мене звертатися. Я знаю, як шукати кривдників. Тому, якщо хтось вас образив, давайте, кажіть", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українську телеведучу Ольгу Фреймут звинуватили в тому, що вона знову влаштувала скандал своїм критиканткам. Вона приїхала на роботу до двох коментаторок, які залишили невтішні відгуки під її фото.