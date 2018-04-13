Трагедія розділених сімей: війна на Донбасі змусила людей покидати домівки та рідних (відео)

Гуманітарних місій, які взялися б гарантувати безпеку жителів Донбасу, нині просто не існує.

Люди, які виїхали з окупованого Донбасу через свої проукраїнські погляди, шукають можливості відвідати родичів, які покинути домівки не змогли. Нині один лише візит фактично гарантує полон. А гуманітарних місій, які взялися б гарантувати безпеку місцевих, нині просто не існує.

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