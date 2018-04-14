В аеропорту "Одеса" прикордонники виявили росіянина з підробленим паспортом
У міжнародному аеропорту «Одеса» сьогодні прикордонники виявили громадянина РФ із підробленим паспортом.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, у пасажира одного з авіарейсів виявили закордонний паспорт, в якому були присутні ознаки підробки.
Скористатись підробленим паспортом намагався громадянин Російської Федерації, який прибув рейсом «Стамбул-Одеса».
«При здійсненні ретельної перевірки правоохоронцями виявлено підробку паспортного документа, а саме - повторне наклеювання захисної ламінуючої плівки, перепрошивка документа і змінення деяких термінів дії», - повідомили в прес-службі.
Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності, йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.