У Петербурзі працюють псевдоукраїнські ЗМІ

У Санкт-Петербурзі на вулиці Савушкіна працюють редакції, що видають себе за українські інтернет-ЗМІ, пише Сноб з посиланням на газету «Діловий Петербург». Журналісти працюють в одному приміщенні з компанією «Интернет Исследования», що займається в інтернеті підняттям іміджу мера Москви Сергія Собяніна і зниженням рейтингу опозиціонера Олексія Навального.

«Новинне агентство Харків» працює як раз із Петербурга. Домен видання належить компанії «Невські новини», чий проект «Федеральне агентство новин» офіційно працює на вулиці Савушкіна. Співвласник «Невських новин» Євген Зубарєв підтвердив, що купував домен харківського видання.

Публікації порталу схвалюють російську політику і негативно пишуть про США. За адресою редакції, вказаній на сайті, знаходиться торгово-офісне приміщення. Контактний номер телефону не обслуговується, а орендарі, що знаходяться в сусідніх приміщеннях, заперечують наявність у найближчих офісах ЗМІ. Електронна пошта виводить на московський готель.

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З Москви контролюються сайти novorus.ru, newsdon.info, newslava.info і rus.kg, публікації яких схвалюють дії самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. За адресою редакції, вказаній на сайті newslava.info знаходиться уряд Севастополя. Севастопольські чиновники заперечують роботу ЗМІ в стінах будівлі. Керівник проекту Андрій Сурков займається готельним бізнесом в Москві. За його словами, він контролює фінансову діяльність зазначених сайтів на 70 відсотків, а решта збирається за рахунок пожертв.

Український блогер Ігор Бігдан розповів, що йому відомі кілька європейських журналістів, які видають себе за українських і займаються російською пропагандою.

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В агентстві інтернет-досліджень, розташованому на вулиці Савушкіна в Петербурзі, працюють кілька сотень платних коментаторів та блогерів, які направляють обговорення на різних інтернет-форумах в потрібне русло. Згідно зламаного в травні 2014 року листуванні одного з фінансистів холдингу «Конкорд», агентство отримує гроші саме від «Конкорда». Газета «Невські новини» та проект «Новинне агентство Харків» також фінансуються «Конкордом».