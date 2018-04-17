Доброволець АТО з Росії "Валькірія" розповіла, чому ростить дитину україномовною

Росіянка Толопа бажає, щоб її дитина росла в Україні "розумною, здоровою і україномовною", та щоб "путінський фейковий режим нарешті розвалився".

Росіянка Юлія Толопа (позивний "Валькірія"), яка воювала на Донбасі в складі батальйону "Айдар", розповіла, що привело її в Україну. "В ці дні виповнюється чотири роки, як я приїхала з Росії в Україну", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Тоді, в Росії, коли я дивилася по телевізору пропаганду 1 каналу з зимового Майдану, я ще не знала, що ваш Майдан змінить моє життя назавжди. [...] Мені було просто цікаво приїхати, і побачити що насправді відбувається. Будь яка революція в 18 років це передусім захопливо. Вже тут, в Києві, я почала поступово розуміти що насправді відбувається, наскільки перевернутий світ нам показувала путінська пропаганда", - розповіла Толопа.

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"А далі, коли почалася війна, я прийняла рішення їхати воювати. Мені було соромно, що моя країна підло вкрала Крим. Мої співвітчизники, російські війська - окупували Донбас і при цьому нахабно брехали що "Нас там нет". [...] Вже в червні 2014 року я приїхала добровольцем в батальйон Айдар. Йшли найважчі бої", - написала "Валькірія".

"Українці - дуже відкриті, лагідні, доброзичливі. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильна серед вас взаємопідтримка. Це дуже відчувається в порівнянні. І я рада, що захищала український народ у війні, і зрештою після всього пройденого - сама стала частиною українського народу", - стверджує Толопа.

Резюмуючи, вона висловила три своїх найбільших бажання: щоб її дитина росла в Україні "розумною, здоровою і україномовною", щоб сама Толопа отримала українське громадянство, та щоб "путінський фейковий режим нарешті розвалився".

"І, звісно, щоб війна скінчилась нашою перемогою, бо Крим, Донецьк, Луганськ - це Україна!", - написала "Валькірія".

Як повідомляв УНІАН, раніше іноземці-добровольці розповіли, чому вирішили воювати за український Донбас.