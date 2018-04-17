Нападник на "Укрпошту" в Харкові назвав себе сином Бога

Він заявив, що захопив заручників для того, щоб привернути увагу громадськості до цього факту.

Підозрюваний у захопленні заручників 30 грудня 2017 року в приміщенні "Укрпошти" Володимир Безух під час підготовчого засідання Київського райсуду Харкова заявив, що він – "син бога" і просив відпустити його.

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Чоловік заявив клопотання з проханням випустити його з скляного приміщення для підсудних, однак суд відмовив йому, передає "Depo.Харків".

Відзначається, що на слухання з'явилася лише частина постраждалих, кілька з них написали заяви з проханням розглядати справу у їхню відсутність.

Безух назвав себе Месією і сином Бога. Він заявив, що захопив заручників у приміщенні "Укрпошти" тільки для того, щоб привернути увагу громадськості до цього факту.

Суд почне розглядати справу по суті 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, поліцейські взяли штурмом захоплену озброєним Безухом будівлю пошти, затримали злочинця і звільнили решту заручників. Пізніше в поліції поділилися деталями проведеної операції.

Пізніше мати Безуха в суді заявила, що її син психічно хвора людина.