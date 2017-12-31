У поліції розповіли про допомогу, яку заручники надали спецназу в Харкові (відео)

Одна із заручниць відчинила двері спецназу під час звільнення людей із приміщення пошти в Харкові, повідомив прокурор області Юрій Данильченко, передає ТСН. "Одна із заручниць відчинила двері, після чого спецпідрозділ проник всередину і знешкодив цього громадянина", – сказав він.

Читайте такожУ Харкові силовики звільнили заручників та затримали захопника відділення "Укрпошти"Наразі зі звільненими людьми працюють психологи, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

"Двоє дітей були звільнені трохи раніше, ви це бачили. З ними працювали лікарі, психологи. Всі інші заручники без тілесних ушкоджень, зрозуміло, що з психологічними травмами", – зазначив Данильченко.

"Залишився хлопець, відвідувач був цього відділення і три жінки, співробітниці цього відділення. Вони дуже мужньо поводилися, дуже багато в чому нам допомогли. Вони були з нами в контакті. Ми працювали з їхніми родичами, і ми їм дуже вдячні за те, що вони так гідно витримали таку надзвичайну подію", – заявив начальник Головного управління Нацполиции в Харківській області Олег Бех.

Він зазначив, що чоловік, який захопив відділення "Укрпошти" у Харкові, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, і, ймовірно, потребує допомоги психіатрів, передає Українська правда. "Нам відомо, що зазначена особа вела антисоціальний спосіб життя. Він 77-го року народження, мешканець Харкова, вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, потребує, ймовірно, допомоги психіатрів", - повідомив Бех.