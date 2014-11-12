Ізраїль допоможе Україні створити систему термінової медичної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві перед початком конференції єврейських об'єднань України.

Дипломат відзначив, що в Ізраїлю є дуже широке поле діяльності щодо співпраці з Україною.

За його словами, скоро буде почато проект, який пов'язаний зі створенням системи надання термінової медичної допомоги, оскільки у Ізраїлю є великий досвід у цій галузі.

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"Ми ділитимемося цим досвідом також із державними структурами України", - сказав посол.

Крім того, він відзначив, що вже почалася реалізація одного з проектів, пов'язаного з проведенням тренінгу психологів із людьми, які мають психологічні травми.

"Це дуже важливе питання, тут дуже багато людей як цивільних, так і військових, які були в зоні АТО, і у них є різні психологічні травми", - сказав посол.