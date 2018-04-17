Брендовий одяг без захмарних цін: журналісти розповіли про бізнес на речах із секонд-хенду (відео)

Серед мотлоху на секонд-хенді часто можна знайти справжні брендові речі відомих світових марок одягу.

Походи на секонд-хенди можна перетворити у прибутковий бізнес. Лише один похід до звичайного магазину вживаного одягу може принести вам прибуток до 10 тисяч гривень.

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Серед мотлоху на секонд-хенді дійсно можна знайти справжні брендові речі відомих світових марок одягу.

Так деякі речі купують за одну ціну, а потім продають в 5-6 разів дорожче за допомогою соцмереж. Потрібно добре розбиратись у речах та інколи витримати немалу конкуренцію серед покупців секонд-хендів.

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Дійсно вартісні речі на руках ніколи не затримуються і на одному продажі можна заробити "чистими" до тисячі гривень.

Після покупки над речами потрібно трохи "почаклувати": випрати, позбавити неприємного запаху, вдало сфотографувати та вже після цього виставляти на продаж.

Зараз існують як поодинокі "підприємці" на секонді, так і цілі компанії, які наймають людей, які для них знаходять потрібні брендові речі, а потім вже самі розкручують і продають їх у мережі.