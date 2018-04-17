Брендовий одяг без захмарних цін: журналісти розповіли про бізнес на речах із секонд-хенду (відео)

15:39, 17 квітня 2018
Суспільство
1726

Журналісти програми «Гроші» розкрили неочікувану правду про популярний різновид заробітку серед підлітків та молоді.

Серед мотлоху на секонд-хенді дійсно можна знайти справжні брендові речі відомих світових марок одягу.

Так деякі речі купують за одну ціну, а потім продають в 5-6 разів дорожче за допомогою соцмереж. Потрібно добре розбиратись у речах та інколи витримати немалу конкуренцію серед покупців секонд-хендів.

Читайте такожНебезпечні делікатеси: журналісти дізнались, як до України нелегально завозять китайську чорну ікру

Дійсно вартісні речі на руках ніколи не затримуються і на одному продажі можна заробити "чистими" до тисячі гривень.

Після покупки над речами потрібно трохи "почаклувати": випрати, позбавити неприємного запаху, вдало сфотографувати та вже після цього виставляти на продаж.

Зараз існують як поодинокі "підприємці" на секонді, так і цілі компанії, які наймають людей, які для них знаходять потрібні брендові речі, а потім вже самі розкручують і продають їх у мережі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #речі#секонд#одяг#бренди