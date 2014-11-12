Експерт: Росія заважає Україні отримати безвізовий режим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції керівник громадської організації “Європа без бар'єрів» Ірина Сушко.

“На сьогодні ми можемо говорити про певний прогрес (у просуванні до безвізового режиму з ЄС - УНІАН) і, водночас, не можемо не висловити занепокоєння тим, що агресія Росії щодо України привносить новий контекст у візову лібералізацію і є нові безпекові виклики, які можуть змінити політичну готовність членів ЄС до винесення позитивного рішення для скасування віз”, - сказала вона.

За її словами, ЄС на сьогодні хоче бачити конкретні кроки влади з вирішення цих нових викликів. Йдеться, передусім, про управління кордонами, вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, безпеку документів.

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“Можна шукати певні інструменти для боротьби з цими новими викликами в інших сферах, однак саме візова лібералізація може бути тим справді дієвим методом і ефективним інструментом, який може сприяти вирішенню цих проблем”, - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц. р. Європейський Союз підтвердив готовність запровадити безвізовий режим поїздок громадян України після виконання вимог Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

В МЗС висловлювали припущення, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС на саміті «Східного партнерства» в Ризі в травні 2015 року.