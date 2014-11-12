ЄС не скасує візи для України в 2015 році - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в середу.

“Очевидно, що в України є шанс на наступний рік, але очевидно, що це стосується кінця наступного року, домогтися рішення про такий безвізовий режим. Якщо реалістично, то йдеться все ж таки про 2016 рік, коли ця мета може стати реальністю”, - сказав Сушко.

Він зазначив, що Україна дійсно є достатньо близькою до отримання безвізового режиму з ЄС, але про 1 січня 2015 року не йдеться, оскільки безвізовий режим передбачає наявність у громадян України біометричних паспортів.

Він зазначив, що набуття безвізового режиму між Україною і ЄС не буде автоматичним.

“Проблеми на сході можуть хитнути ситуацію в той чи інший бік. На сьогодні ситуація така, що від розвитку подій багато що залежить”, - сказав він.

Водночас Сушко зазначив, що з боку ЄС є “недвозначні сигнали” про те, що якщо Україна продемонструє свою здатність впоратися з ключовими викликами - при цьому не йдеться про повне врегулювання конфлікту на сході, то цей конфлікт не стане перешкодою для безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль 19 вересня висловила припущення, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС на саміті Східного партнерства в Ризі в травні 2015 року. За її словами, на 1 січня 2015 року запланований запуск процедури видачі біометричних закордонних паспортів.

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5 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду заявив: “Зараз для того, щоб ми ефективно виконували безвізовий режим, уряд приймає рішення про виділення 150 млн грн на придбання більш як 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. Тому що я не вдоволений тим, як Державна міграційна служба виконує доручення уряду щодо запровадження видачі біометричних паспортів. 35 тис. паспортів на місяць - це означає черга в кожній області для отримання відповідного паспорта. Ми зараз 150 тисяч видаємо. Тому ми з міністром провели нараду, у нас є 2 місяці. Сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 млн, більше 600 терміналів купимо, це означає, що фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал”, - зазначив прем'єр. За його словами, до кінця січня 2015 року система повинна працювати.

У вересні ц. р. Європейський Союз підтвердив готовність запровадити безвізовий режим поїздок громадян України після виконання вимог Плану дій щодо лібералізації візового режиму.