"Доки?": довкола новорічного концерту "Інтера" розгорається скандал

"Інтер" провокує черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступатимуть відомі любов'ю до Росії українські зірки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відомий медіаексперт й блогер Олексій Мінаков.

"Великий новорічний концерт на "Інтері" за участю Софії Ротару, Ані Лорак, Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Alekseev. Ну, чесно, доки?", - йдеться в його повідомленні.

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Блогер нагадав, що Софія Ротару цього року отримала "Золотий грамофон" у Москві з рук представника МЗС РФ Марії Захарової й буде співати на "новорічному вогнику" на кремлівському "Першому каналі".

Крім того, продовжив Мінаков, Світлана Лобода та Ані Лорак у цю новорічну ніч також будуть на кремлівському "Першому каналі" - Лобода, наприклад, за сценарієм, буде плисти на теплоході по зимовій Москві-річці. Більш того, 31 грудня вони дадуть концерт в московському "Крокус Сіті Холі", виступаючи на одній сцені з Григорієм Лепсом і Тіматі, яким СБУ заборонила в'їзд в Україну.

Медіаексперт також згадав і про Таїсію Повалій, екс-"регіоналки", переїхала жити та працювати в Москву. Вона отримувала в цьому році "Золотий грамофон" і нещодавно заспівала в Кремлі на сольному концерті Стаса Михайлова, який виступав у цьому році в окупованому Криму.

"Alekseev - його участь це взагалі цинізм найвищої міри, тому що він буде співати на російському "Першому каналі" одразу після бою курантів Кремля", - обурений Мінаков.

"Прикриваючись свободою слова, телеканал дає майданчик для виступу особам, які активно займаються "культурною" діяльністю в країні-агресора. Ущемляється гідність кожного українця, включаючи сотні тисяч наших воїнів-захисників і ветеранів!" - підсумував блогер.

У свою чергу, народний депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький прокоментував скандал довкола новорічного концерту "Інтера".

За його словами, політика зазначеного вищу каналу протягом багатьох років була антиукраїнською, передає "Обозреватель".

Він зазначив, що Нацрада з питань теле-та радіомовлення повинна стежити за діяльністю "Інтера" з програмної і юридичної точки зору. Водночас Микола Княжицький закликав суспільство висловлювати свою думку й привертати увагу до політики подібних каналів.