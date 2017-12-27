Порошенко та звільнені заручники прибули до Харкова (відео)

Президент України Петро Порошенко та 73 звільнених на гелікоптерах прибули до Харкова.

Прибуття гелікоптерів на злітну смугу в Харкові транслювалося в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

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Раніше прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив у соціальній мережі Facebook, що у польоті до Харкова "президент спілкується з визволеними військовими".

Своєю чергою, глава держави у Twitter повідомив: "Україна ніколи не покидала і не полишить своїх громадян!".

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Трансляція: ТСН.Live