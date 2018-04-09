"Ми молимось за мир в Україні": Вселенський Патріарх Варфоломій І привітав українців із Великоднем

18:41, 09 квітня 2018
Суспільство
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Український президент відзначив символічність такої зустрічі / facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Ми молимось за мир в Україні», - сказав Патріарх.

У свою чергу, український президент відзначив символічність такої зустрічі.

«Символічно, що наша зустріч відбувається у ці святкові дні, коли мільйони українців ідуть до Церкви. Для мене велика честь вітати Вас словами «Христос Воскрес!», - сказав глава держави.

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Крім того, Порошенко розповів про свою поїздку до Маріуполя і Волновахи напередодні Великодня, де люди потребують миру і припинення російської агресії.

Патріарх Варфоломій І подякував Порошенку за його миротворчість, зокрема за заклик до миру під час його Великоднього звернення.

Президент України також відзначив важливість запровадження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні.

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #Великдень#Петро Порошенко