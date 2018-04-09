"Ми молимось за мир в Україні": Вселенський Патріарх Варфоломій І привітав українців із Великоднем

Патріарх подякував українському президенту за його миротворчість, зокрема за заклик до миру під час його Великоднього звернення.

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Туреччини провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І, під час якої святий отець привітав український народ зі святом Великодня.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Ми молимось за мир в Україні», - сказав Патріарх.

У свою чергу, український президент відзначив символічність такої зустрічі.

«Символічно, що наша зустріч відбувається у ці святкові дні, коли мільйони українців ідуть до Церкви. Для мене велика честь вітати Вас словами «Христос Воскрес!», - сказав глава держави.

Читайте такожУ Великодню ніч Президент помолився з вірянами різних Церков

Крім того, Порошенко розповів про свою поїздку до Маріуполя і Волновахи напередодні Великодня, де люди потребують миру і припинення російської агресії.

Патріарх Варфоломій І подякував Порошенку за його миротворчість, зокрема за заклик до миру під час його Великоднього звернення.

Президент України також відзначив важливість запровадження Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні.