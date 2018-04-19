Півсотні ветеранів прийшли "в гості" до водія маршрутки, який викинув посвідчення матері загиблого героя АТО (відео)

За невдалий жарт водія на підприємстві ветерани пропонували декілька шляхів розв’язання конфлікту.

Вчора близько півсотні учасників АТО прибули на підприємство “Автолегіон-Варванської Ю.В.” для спілкування з директоркою та водієм марштутки №134, який цього дня невдало пожартував над матір’ю загиблого в зоні АТО бійця.

Про це повідомляє ugorod.kr.ua.

При появі біля свого автобусу людей в камуфляжі водій одразу почав викрикувати свою версію події та заперечувати, що викидав посвідчення за борт маршрутки, а просто вирішив пожартувати і сказав, що воно викинуте через вікно. Дружина загиблого Тамара Григорян в телефонній розмові розповіла, що водій навіть порадив матері йти шукати посвідчення на вулиці.

"Сьогодні мама вирішила проїхати в маршрутці, показала посвідчення. Він його вихватив з рук, почав сміятися та сказав, що викинув його. Каже: "Ідіть та заберіть його на вулиці". Я не розумію, над чим тут сміятися. Що в неї син загинув?" - розповіла Тамара Григорян.

Читайте такожГучна аварія в Кривому Розі: донька загиблої розповіла подробиці про матір

За невдалий жарт водія на підприємстві гості пропонували декілька шляхів розв’язання конфлікту, один з яких відшкодування моральної шкоди матері та відвідування в Бобринецькому районі сім’ї та могили Ігіта Гаспаряна. Водій на цю пропозицію погодився. Він знайшов гроші, та бійці разом з водієм попрямували на Бобринеччину.

Керівництво підприємства дії свого підлеглого засуджують. Директорка автопарку пообіцяла негайно розглянути питання подальшої роботи водія на посаді.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі касир жбурнула АТОшнику в обличчя посвідчення учасника бойових дій.