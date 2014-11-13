Солдатам видали застарілу радянську термобілизну (відео)

Про це ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами волонтерів, термобілизна для солдатів 128-ї бригади, яка воює під Дебальцевим, після першого ж прання перетворилася на мотлох.

Справжні емоції перед камерою волонтери стримують, натомість демонструють термобілизну, якою бійців у зоні АТО забезпечують самостійно: працюють напряму з фабрикою - так дешевше, і на підприємстві враховують усі побажання бійців.

Білизна з флісу, штани та кофта - 275 гривень, витримують температурний режим до мінус 28, мікрофліс трохи дешевший - 250 гривень, береже від холоду при мінус 24.

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У Міноборони відверто зізнаються, що спеціальної термобілизни для вояків немає, а тому направляють солдатам те, що десятиліттями зберігалося на складах. В основному, це звичайна радянська армійська білуга, яку вдягають під одяг, видали усе за старими двадцятирічними нормами.

Цих білуг є 160 тисяч комлектів, щось було в резервах, щось докуповували, проте в допомозі з термобілизною дуже розраховують на волонтерів.

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Потужностей, які б забезпечили усіх військових спеціальним теплим одягом, у країні немає. За даними Міноборони, зі всієї країни волонтери для армії назбирали вже 12 тисяч комплектів якісної термобілизни. Там розраховують на ще 10 тисяч комплектів звичайної термобілизни і 25 тисяч спеціальної флісової. У відомстві також обіцяють, що за всі ці поставки вони заплатять зі свого бюджету.