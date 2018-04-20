На скандальну українську співачку під час концерту в Росії накинувся шанувальник (відео)

На концерті Ані Лорак в РФ хлопець вибіг на сцену і так притиснувся до співачки, щоб зробити селфі, що ледь не збив її з ніг.

На українську співачку Ані Лорак під час концерту в Росії накинувся шанувальник. НП сталася в місті Пензі, де співачка виступала зі своїм шоу DIVA.

Про це повідомляє російське видання "СтарХит".

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Під час виконання пісні "Медленно" на сцену до Лорак несподівано вибіг молодий чоловік, що стояв у першому ряду. Хлопець так притиснувся до співачки, щоб зробити селфі, що ледь не збив її з ніг. Охоронець зірки схопив шанувальника за руку і вивів зі сцени.

Ані Лорак в цей час зробила вигляд, що нічого не відбувається, і просто продовжувала співати.

Один з охоронців кинувся за хлопцем, який все-таки встиг зробити заповітний кадр на одній сцені із зіркою. Ані, яка завжди уважно ставилася до фанатів, навіть допомогла молодій людині, притримавши його руку. Хлопець залишився у захваті від теплої реакції зірки.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак знову звинуватили в плагіаті.