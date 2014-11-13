Прикордонники РФ затримали двох співробітників ДАІ Луганської області

13:27, 13 листопада 2014
Суспільство
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Прикордонники Російської Федерації 12 листопада затримали двох співробітників Державної автомобільної інспекції Луганської області на території РФ.

Росіяни затримали двох ДАІшників / vinnitsaok.com.ua

Як повідомила на сторінці у соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, 12 листопада до чергової частини надійшло повідомлення про те, що двох співробітників ДАІ області було затримано на території РФ.

Під час перевірки встановлено, що о 08.30 наряд дорожньо-патрульної служби ДАІ у складі двох співробітників на службовому автомобілі «Volkswagen Passat» у прикордонному смт Мілове намагався затримати мікроавтобус «Peugeot» з російськими номерами, який проігнорував вимогу співробітників ДПС про зупинку і на великий швидкості проїхав по вул. Дружби Народів смт Мілове. Співробітники ДАІ на службовому автомобілі почали переслідування автомобіля.

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У зв`язку з тим, що на території смт Мілове немає чітко визначеного розмежування державного кордону України з РФ наряд ДПС під час переслідування автомобіля «Peugeot» випадково опинився на території Росії і був затриманий працівниками прикордонної служби ФСБ РФ.

У результаті переговорів керівництва обласної міліції з керівництвом районного відділу поліції сел. Чорткове РФ досягнуто домовленості про те, що після сплати штрафу співробітники УДАІ Луганської області будуть відпущені.

Даний факт зареєстровано.

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