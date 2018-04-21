На Хмельниччині службових собак поліції виховує цілий «сімейний підряд» (фото, відео)

Сім'я Савіцьких займається виховання собак у поліції Хмельницької області.

Зі службовими собаками в кінологічному центрі Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області працює ціла сім’я — Володимир Савіцький, його дружина Любов та син Ігор.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Володимир Савіцький — унікальна людина, яка віддала кінології близько 40 років. За словами колег, жодного кінолога, жодної службової собаки в центрі не сформувалося без його порад та настанов.

Свого часу Володимир Миколайович «на відмінно» закінчив Золочівську та Ростовську кінологічні школи. Був кращим кінологом не тільки області, а й всієї України. Навіть входив у трійку кращих фахівців, які представляли Україну на всесоюзних змаганнях. Тоді його команда здобула «срібло», а Володимиру навіть довелося позмагатися зі своїм вчителем. На наступних змаганнях у Вільнюсі він вже перевершив свого наставника.

А зародилась у Володимира Савіцького любов до собак традиційно — з дитинства. Вдома у нього була лайка, яку батько самостійно, без відповідних знань, навчав елементарним командам. А маленькому Володимиру захотілось тоді навчитись робити це професійно.

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Коли прийшов на роботу в міліцію, був чи не єдиним кінологом в області. Саме за Володимира Миколайовича і почалось формування кінологічного центру.

"У Миколайовича за плечима величезний практичний досвід, — говорить Євген Кушнір, старший інспектор-кінолог кінологічного центру. — Який би не був складний злочин, він завжди знає, як найкраще і найефективніше застосувати собаку".

Володимир Савіцький навчив працювати не один десяток собак, та і більшість кінологів області завдячують йому своїми знаннями та вміннями. У 2002 році побував він і у миротворчій місії ООН в Косово, де допомагав і колегам-іноземцям.

По батьківській стезі пішов і старший син Ігор, який також уже декілька років працює в кінологічному центрі. Разом зі своїм вірним помічником Графом Ігор Савіцький побував у нелегкому відрядженні в зоні АТО, та й тут вони в парі показують дуже гарні результати.

"Молодший ні, а от Ігор ще з в дитинстві приходив до мене на роботу, цікавився, тягнувся до собачок. І я радий, що зараз про його роботу гарно відгукуються", — говорить Володимир Миколайович.

А справжньою мамою для усіх 18 собачок центру є пані Любов, дружина Володимира Савіцького. Тут вона працює вже 14 років. Жінка готує тваринам їжу, доглядає за ними, вигулює. Вона досконало вивчила характери усіх підопічних і добре знає, з ким і як поводитись.

"Любов Миколаївна часом вже швидше від кінолога помічає зміни в поведінці собаки, вказує, на що потрібно звернути увагу", — розповідає Євген Кушнір.

Сподіваємось, славна династія Савіцьких матиме продовження, і дочка Ігоря теж буде працювати з собачками. Тим більше, що дівчинка вже потоваришувала з Графом. Та й вчителі у неї будуть найкращі.