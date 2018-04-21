Шевченко пройшов з Кубком Ліги чемпіонів у центрі Києва (фоторепортаж, відео)

До Києва привезли кубки Ліги чемпіонів УЄФА, що отримають переможці жіночого і чоловічого фінальних матчів.

Амбасадори фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів Андрій Шевченко та Ія Андрущак пройшлися з кубками Ліги чемпіонів центром Києва.

Читайте такожНа фіналі Ліги Чемпіонів-2018 у Києві чекають 170 тисяч іноземних уболівальників

Офіційна частина цього заходу відбулася на Хрещатику, куди й доправили трофеї для передання до рук мера Києва Віталія Кличка та президента Федерації футболу України Андрія Павелка.

Також Кличко запевнив, що місто гідно впорається із завданням провести такий престижний футбольний турнір на високому рівні, як і Євробачення у минулому році.

За словами президента ФФУ Павелка, від завтра кубки повезуть до Херсона, Маріуполя, Дніпра, Одеси, Харкова та Львова.

Фінал жіночого турніру відбудеться 24 травня на стадіоні “Динамо” імені Лобановського, чоловічого - 26 травня на НСК “Олімпійський”.