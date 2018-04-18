МВС після жахливої ДТП у Кривому Розі закликає Раду посилити відповідальність за порушення ПДР

МВС просить народних депутатів повернутися до розгляду запропонованих відомством змін до законодавства й ухвалити їх.

Міністерство внутрішніх справ закликає Верховну Раду посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє Департамент комунікацій МВС України. Законопроект «Про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» розроблений МВС, Нацполіцією та Мінінфраструктури був схвалений Кабміном ще 10 листопада 2017 року, і направлений до Верховної Ради. Проте досі так і не розглянутий профільним Комітетом ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, зазначила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Читайте такожМоторошна аварія в Кривому Розі: стали відомі нові деталі ДТП, яка забрала дев'ять життів

За її словами, законопроектом пропонували значно посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за найбільш небезпечні порушення ПДР, суттєво розширити повноваження поліції та прибрати законодавчі прогалини, які дозволяли порушникам уникати відповідальності.

«За пиятику за кермом, за управління транспортом особами позбавленими права керування, за значні перевищення швидкості і повторні такі порушення ми пропонуємо суттєво, у декілька разів, збільшити штрафи. Так само збільшити покарання за вчинення кримінальних правопорушень. Але цей законопроект застряг у Комітеті ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ми просимо народних депутатів повернутися до розгляду запропонованих нами змін і прийняти їх. Коли на одній шальці терезів лежать всі запропоновані МВС новації, а на іншій - людські життя - тут навіть не може бути дискусії з приводу того, що переважає», - сказала Ковальчук.

10 листопада 2017 року, уряд також схвалив ініціативи, розроблені Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією та Міністерством інфраструктури: обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/год.; впровадження системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР, яка наразі готується до запуску, а також було внесено зміни до Порядку видачі посвідчення водія – перше водіям-новачкам видається терміном на 2 роки.

«З початку року у поліції з`явився обережний оптимізм – за два місяці 2018 було зафіксовано зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах на 7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - підсумувала вона. - Але щоб ця тенденція не була зруйнована такими страшними аваріями, як у Кривому Розі, парламенту варто терміново розглянути урядовий законопроект «Про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».