На Одещині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Чоловікові інкримінується хабарництво, корупція та перевищення службових повноважень.

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«В пункті пропуску «Платонове» прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку.

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Під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску «Платонове» прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина Російської Федерації, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності за хабарництво, корупцію та перевищення службових повноважень», - йдеться у повідомленні.

Прізвище затриманого не розголошується. За даними відомства, про факт виявлення особи поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Правопорушника передано представникам національної поліції.